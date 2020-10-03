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AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı koronavirüs oldu
AK PARTİ MELİKGAZİ İLÇE BAŞKANI GÖKHAN ÜLKE'NİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI.
KAYSERİ 03.10.2020, 19:16
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AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
AK Parti Kayseri Melikgazi ilçe başkanlığı görevini yürüten ve Melikgazi 7.Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile yeniden başkan seçilen Gökhan Ülke’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde 10 gün boyunca karantina altına alınan Gökhan Ülke, Genel Kurul toplantısına da katılamadı. Av.Gökhan Ülke, tek liste ile aday olduğu Melikgazi ilçe kongresine video konferans sistemi ile katılarak delegeleri selamladı.
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