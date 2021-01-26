AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Aşı konusunda hiçbir sıkıntımız yok"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüs aşısı konusunda hiç bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Aşı çalışması ve koronavirüsle mücadele konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Kayseri’deki sağlık çalışanlarının çalışmalarını takdirle karşıladığını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, ekiplerin aşı çalışmalarında vatandaşları evlerinde aşıladığına dikkat çekti.

Kayseri’nin sağlık açısından Orta Anadolu’nun önemli şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Tamer, Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastaneler, üniversite hastanesi ve özel hastaneler ile Kayseri’nin yıldızı parlayan bir şehir olduğunu ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız önemli mücadeleler ortaya koydu. İnsan üstü bir kuvvetle çalıştılar. Kayseri, Türkiye genelinde bu belayı çok etkilenmeden atlatmış durumda diyebiliriz. Aşı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün çalışmalarını kutluyorum" diye konuştu.

Sağlıkçılar arasında aşılanma oranının Kayseri’de yüzde 80’lere ulaştığını söyleyen Tamer, "Geriye kalan bölümdekiler Covid-19 geçiren ve aşıya gereksinim duymayan kısımdı. Aşılama çalışmalarımızda biraz sıkıntılar var. Bu sıkıntıların nedeni adres veya telefon numaralarının doğru olmamasıdır" dedi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma için İl Sağlık Müdürlüğü’ne birebir müracaat edebileceklerini duyuran Tamer, "Aşı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı evlerinde aşılayabiliyor. Sadece doğru adres ve tespit ile ilgili olarak vatandaşlarımızın müracaat etmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.