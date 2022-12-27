AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu İlçeleri Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; Felâhiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe koordinatörleri, Felâhiye İlçe Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette ülke gündemi hakkında konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı doğalgaz rezervleri sayesinde yaktığımız gazın parası Türkiye’de kalacak” dedi. Çopuroğlu Felâhiye İlçe Başkanlığındaki konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir şey vardı. ’Müjdeyi vereceğiz’ dedi. İnsansız savaş uçağı. Dünyada birçok ülkenin becermediği cumhurbaşkanımızın özellikle yüreklendirmesi, gayreti, liderliği sayesinde Türkiye’ye nasip olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kimle yapıyoruz, bunu Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli beyefendi ile yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Felâhiye’de gelecek olan doğalgazda aynı şeyi göreceğiz. Yaktığımız gazın parası Türkiye’de kalacak. Milyarlarca metreküp doğalgaz bulunuyor. Bu eskiden de varmış ama bir yiğit gerekiyormuş.”

Tarım Bakanlığı’nın yapmış olduğu destekleri aktaran Çopuroğlu; "Tarım Bakanlığımız ciddi bir gayret içerisinde, çiftçiye verilen destekler, ülkenin önündeki durumu projelendirmek noktasında ciddi manada bir gayret içerisinde. Bir dünya liderine sahibiz. İç içe geçmiş Cumhur İttifakı ile çalışan bir yönetim şekline sahibiz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Son olarak söyleyeceğim şu. Bizler yerel yönetimler olarak, Kayseri teşkilatları olarak, bir avantajımız daha var. 17-0 ile kazandık. Elhamdülillah şimdiye kadar tutkunluk içerinde sıfır hata ile çalışıldı. Allah’ın izniyle önümüzde güzel bir Türkiye’yi bırakacağımız döneme giriyoruz" şeklinde konuştu.

İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindeki heyetin ikinci durağı Özvatan ilçesi oldu. İlçe teşkilatını ziyaret eden İl Başkanı Şaban Çopuroğlu burada yaptığı açıklamada; Cumhur İttifakının birlikteliğinin sahalara da yansıdığını ve 17-0’lık bir belediye kazanımlarının olduğunu hatırlatarak; "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Biz birlikteliğinin rahmetini paylaşıyoruz" dedi. İl Başkanı Çopuroğlu ve il teşkilat üyeleri daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Özvatan Belediyesini ziyaret eden Başkan Çopuroğlu burada yaptığı açıklamada ise; "İlçelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Hem belediye başkanları hem de ilçe başkanlarımızla birlikte amacımız belli. Kimsenin şüphesi olmasın cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz" dedi.

İl Başkanlığının üçüncü ziyaret yeri ise Sarıoğlan İlçesi oldu. Sarıoğlan İlçe teşkilatını ziyaret eden Başkan Çopuroğlu; yeni ilçe teşkilatına ’hayırlı olsun’ derken, daha önce ilçe teşkilatında görev yapmış olanlara plaketlerini takdim etti. İl teşkilatının son durağı ise Akkışla oldu. Akkışla ilçesinde ilçe teşkilat mensupları ile bir araya gelen Başkan Çopuroğlu; ilçe teşkilatları ziyaret programlarının daha sık yapılacağını vurgularken "Amacımız belli, ilk günkü aşkla, yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.