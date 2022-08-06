AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, "Kayseri OSB Türkiye’nin gurur kaynağı"

AK Parti Grup Başkan Vekili, Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Elitaş, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu ve Kayseri OSB’nin Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı. Kayseri OSB Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Elitaş; “Kayseri OSB Türkiye’nin gurur kaynağı. Tek bir alanda kurulmuş ülkemizin en büyük OSB’si. Sanayicilerimizin taleplerini bizlere ulaştırdığınızda bu talepleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. OSB Yönetimine yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da nazik ziyaretleri için Mustafa Elitaş’a teşekkür etti ve tek amaçlarının sanayiciler tarafından verilen görevi alınlarının akıyla yerine getirmek olduğunu söyledi. Başkan Yalçın, sanayiciye yük olan değil sanayicilerin yükünü alan bir yönetim anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.