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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2. Etap 4 Blok 152 daire temel atma ve 1. Etap 5. Blok 80 dairenin anahtar teslim töreni AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Özhaseki, "İstanbul, Ankara, Adana, Mersin’de 20 bin tane çalışanı işten attılar. Ne oldu, namus, şeref nereye gitti? 50-60 bin insan işe aldılar, hem de bölüşerek. İYİ Parti’den yüzde 15, kendisinden yüzde 35, HDP’yi söyleyemiyorlar millet kızar diye. Aklımızla alay ediyorlar. Hangi daire başkanlıklarını, hangi genel müdürlükleri, hangi adamları pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların hepsi ortaya çıkacak merak etmeyin" dedi.

KAYSERİ 05.11.2021, 17:08
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hangi daire başkanlıklarını, genel müdürlükleri, pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz"

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2. Etap 4 Blok 152 daire temel atma ve 1. Etap 5. Blok 80 dairenin anahtar teslim töreni AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Özhaseki, "İstanbul, Ankara, Adana, Mersin’de 20 bin tane çalışanı işten attılar. Ne oldu, namus, şeref nereye gitti? 50-60 bin insan işe aldılar, hem de bölüşerek. İYİ Parti’den yüzde 15, kendisinden yüzde 35, HDP’yi söyleyemiyorlar millet kızar diye. Aklımızla alay ediyorlar. Hangi daire başkanlıklarını, hangi genel müdürlükleri, hangi adamları pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların hepsi ortaya çıkacak merak etmeyin" dedi.

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, "Anahtar teslim edeceğimiz ailelerimiz inşallah bu dairelerde sıcak yuvalarında Rabbim huzurlu yaşamayı nasip etsin. Temeline başlayacağımız dairelerin de Rabbim kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilçe belediyeleriyle birlikte elbirliğiyle çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Yine hayırlı, güzel bir işe imza atıyoruz. Yapılan daireler dağıtılıyor. Bir hayra vesile oluyoruz, ne kadar güzel. Belediye başkanlarımızla birlikte 16 ilçeyle gönül gönüle diyoruz, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah birliğimizi, huzurumuzu bozmasın" ifadelerini kullandı.

"Bir tek çalışanı işten çıkarmayacağız dediler, 20 bin kişiyi işten attılar"

Törende konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Muhalefetin büyükşehirlerde bir tek işçiyi bile işten çıkarmayacaklarını ancak bu güne kadar 20 bin kişiyi işinden attıklarını söyleyen Özhaseki, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Özellikle Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir eksen kayması oldu. Eskiden Deniz Baykal vardı; bizi eleştirirken bile cumhuriyetin temel değerleri ve laiklik üzerinden eleştirilerde bulunurdu. Ama hakkını teslim edelim, yerli bir insandı. Yerine FETÖ Operasyonuyla bir adam getirdiler. Onunla başlayan bir eksen kaymasıyla birlikte iki tane temel stratejileri var. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur İttifakı çöksün ne olursa olsun. 5 tane benzemez bir araya gelip de ne yapacaksınız? Hiç birine cevap yok. Bir tarafına İYİ Parti’yi alıyor, diğer tarafına söylemeye utandıkları, ara ara efelendikleri HDP’yi alıyorlar. Evlatlarımızın katilleriyle ittifak kuruyorlar. Böyle bir rezillikle karşı karşıyayız. İkinci stratejileri de yalan üzerine dayalı bir algı operasyonu. Algı doğru yapılırsa eyvallah, iyi iş yapın da yapın. Ama olmayanı olmuş gibi, yapılmayanı yapılmış gibi yalan üzerine dayalı bir dünya başladı. Şimdi büyükşehirlerde işe başladılar. Takip ediyorum ne olduğunu. ’Bir tek işçiyi, çalışanı işten atarsak şerefsiziz, namussuzuz’ dediler. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin’de 20 bin tane çalışanı işten attılar. Ne oldu, namus, şeref nereye gitti? 50-60 bin insan işe aldılar, hem de bölüşerek. İYİ Parti’den yüzde 15, kendisinden yüzde 35, HDP’yi söyleyemiyorlar millet kızar diye. Aklımızla alay ediyorlar. Hangi daire başkanlıklarını, hangi genel müdürlükleri, hangi adamları pazarlıkla aldıklarını çok iyi biliyoruz. Bunların hepsi ortaya çıkacak merak etmeyin" şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarımız İstanbul Belediye Meclisi’ne gelen tekliflerin yüzde 98’ine ’evet’ demiş"

Şu ana kadar İstanbul Belediye Meclisi’ne 3 bin 37 teklif getirdiklerini, bunlardan 73 tanesinin parti tarafından reddedildiğini sözlerine ekleyen Özhaseki, "İkide bir borca geliyorlar. İstanbul Belediye Meclisi’ne 25 yıl boyunca borçlanmaları ortalama yılda 1 milyar gibi. Şimdi 2 buçuk yılda 20 milyar lira borçlanma aldılar. Bir de utanmadan diyorlar ki ’AK Parti önümüzü kesiyor’. Şu ana kadar İstanbul Belediyesi Meclisi’ne CHP’liler 3 bin 37 teklif getirdi. AK Parti olarak 73 tanesi reddedilmiş. Yani yüzde 98’ine arkadaşlarımız ’evet’ demişler. Ne yazık ki iş yapmayı bilmeyen, iş yapmaya da niyeti olmayan, aradan neredeyse 3 yıl geçtiği halde koca şehirlerde taş üzerine taş koymayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama haklarını yemeyelim arada bir heykel yapıyorlar. Bir de geçenlerde Adana’da tek katlı bir kreş temeli attılar. Burada Kayseri’nin en küçük merkez ilçesi Hacılar’da 152 tane evi dönüştürmüş vatandaşına veriyor. Bir taraftan da yenisine başlıyor. Onlar da bitince yenisine başlayacağız. Bu işler biraz ufuk, biraz risk ister" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Ayrıca yapılacak olan 152 dairenin de temeli atıldı.

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