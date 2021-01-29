AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "400-500 dükkan yıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’de güzellikleri ortaya çıkarmak için kötülükleri yıkmak gerektiğini ifade ederek, "400-500 dükkan yıktık, 50’den fazla mahalleyi yok ettik" diyerek 25 yıldır vatandaşa verdikleri sözü tuttuklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Cumhuriyet Meydanı’nda alınan 27 araç için düzenlediği törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki belediyecilik çalışmaları ile ilgili olarak örnekler verdi. Şehirlerin geleceğinin yöneticilerin ufkuna bağlı olduğunun altını çizen Mehmet Özhaseki, "Şehircilikte her şey değişti neredeyse anlayış değiştiği gibi militan tipler gitti, kafalarda ki sapkın ideoloji gitti ve hizmet başladı. Şu meydan da bile sadece tarihi eserlerin kaldığı yeri ortaya çıkartabilmek için 400-500 tane dükkan yıktık. 25 senedir verdiğimiz sözümüzde duruyoruz" dedi.

"Biz aldığımız helal oyların hakkını vermek için gece gündüz ekibimiz ile çırpınıyoruz" diyen Özhaseki, "Allah’ın izni ile de hizmet edip şu gördüğünüz güzellikleri ortaya çıkartıyoruz. Bana bu şehirde su borularında değişim yapacağım dediğim zaman bas bas bağırdılar bana bizim muhalefet. Ya kardeşim yüzde 70’ yakın kaçak var" diye konuştu.

Yeşilhisar için Tarım Bakanı ile görüştüğünü de anlatan Özhaseki, "Tarım Bakanı ile konuştum. Yeşilhisar’ın özellikle sulandırılması lazım ama buraya sadece sembolik bir para konulmuş dedim. Bakanımız ne kadar istiyor arkadaşlar dedi. 30-40-50 civarında bir paranın konması lazım ki oradaki bizim alanlarımız sulansın kapalı sulama sistemine geçilsin. Orada ki çiftçimizde rahat etsin. Allah razı olsun 2 saat içerisi de işlemleri bitirdi. 41 milyon TL koydurdu. Oranında şimdi kapalı sulaması yapılacak. Kayseri’ye ait ne varsa onu birebir takip ediyoruz. Muhalefet istediği kadar bağırsın, yok çevredeki iller bizi acayip geçti diye. O zaman orada gidip yaşayın da görelim bir tane. Gidin hadi o şehirlere. Yok, neden burası merkez şehir, burada ki güzelliği kimseye bırakmaz. Durmadan iş hızlı trene gelecek. Kardeşler hızlı treni merak etmeyin. Şu anda zaten gittiğimizde bakanımız ile konuştuk. Orada kredi görüşmeleri devam ediyor. Milyonlarca dolarlık, yüz milyonlarca dolarlık bir projede bu kredi görüşmelerinin 2 günde bitmesini kimse beklemesin. Sabır edeceğiz nihayetinde en uygun fiyatlardan krediyi temin edeceğiz. Ondan sonra da buraya Ankara’dan hızlı treni Allah’ın izni ile getireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" ifadesinde bulundu.