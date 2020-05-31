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Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ'DE AİLESİYLE TARTIŞAN BİR KİŞİ KENDİNİ BANYOYA KİLİTLEYEREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

KAYSERİ'DE AİLESİYLE TARTIŞAN BİR KİŞİ KENDİNİ BANYOYA KİLİTLEYEREK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:48
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Ailesiyle tartışarak kendini banyoya kilitleyen şahıs intihar girişiminde bulundu

Kayseri’de ailesiyle tartışan bir kişi kendini banyoya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gesi Fatih Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana gelen olayda 36 yaşındaki Y.A., iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdi. Kendini banyoya kilitleyen ve intihar girişiminde bulunan Y.A., yakınlarının kapıyı kırması sonrasında banyodan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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