Aile boyu uyuşturucu ticareti: Anne, baba ve oğul gözaltına alındı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda anne, baba ve oğul uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda G.H.A., bayanın eşi İ.A ve oğlu B.A’nın birlikte harekete ederek uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 236 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheliye işlem yapılırken, G.H.A., İ.A. ve oğlu B.A. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.