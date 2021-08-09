banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Ahmet Zekeriya Kartal, Kahramanmaraşspor’da

Yukatel Kayserispor’un genç futbolcusu Ahmet Zekeriya Kartal, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor ile anlaştı.

KAYSERİ 09.08.2021, 14:53
Ahmet Zekeriya Kartal, Kahramanmaraşspor’da

Yukatel Kayserispor’un genç futbolcusu Ahmet Zekeriya Kartal, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor ile anlaştı.

süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da ayrılık. Sarı Kırmızılı takımın alt yapısından yetişen ve profesyonel olan Ahmet Zekeriya Kartal, yeni sezonda Kahramanmaraşspor forması giyecek. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriya Kırmızı-Beyazlı takımla ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak takıma katıldı.

Kahramanmaraşspor kulübünden yapılan açıklamada, “Kahramanmaraşspor’umuz Yukatel Kayserispor’dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Zekeriya Kartal ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin Ahmet Zekeriya Kartal” denildi.
Yorumlar (0)
29°
açık