Ahmet Taş: “İsrail yakmaya yıkmaya öldürmeye Ramazan’da da devam etti”

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, düzenlediği basın toplantısında, “İsrail yakmaya yıkmaya öldürmeye Ramazan’da da devam etti” dedi.

Taş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında dernek bünyesinde bulunan hayır kurumlarının Ramazan ayı boyunca çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kuruluşların mahalle mahalle, köy köy gezerek ihtitaç sahiplerine ulaştıklarını söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.

İsrail’in Ramazan ayında da Filistin’de yakmaya ve yıkmaya devam ettiğini kaydeden Taş, şunları söyledi:

“Filistin, Kudüs ve Mescidi Aksa’da 73 yıldan bu yana yaptığı zulümler ile zulüm üstüne zulüm yapan İsrail bu Ramazan’da da Filistin müslümanlarına zulmetmeye devam etti. Ramazan’ın ilk günden itibaren Mescid-i Aksa’da Teravih namazı kılan Müslümanlara saldıran İsrail güçleri Ramazan’ın ilk cumasından başlayarak Mescid-İ Aksa’ya Cuma namazına gelenlere, gaz bombaları ile plastik mermilerle saldırı ve zulümlerini artırdı. Ramazan ayı boyunca devam eden İsrail zulmü, Kadir Gecesi günü Mescid-i Aksa’ya Teravih Namazı için gelen Müslümanlara yangın bombası ile saldırması, ardından havadan ve karadan Gazze’ye saldırması ile insanlık katliamına dönüştü. Kadir gecesinden bu yana devam eden acımasız saldırılarında, Okullar, Mescitler, Hastaneler, Basın merkezleri ve Sivil Yerleşim birimleri Hedef alındı. Tüm dünyanın gözü önünde ve insan haklarından nasibini almamış başta ABD olmak üzere, emperyalistlerin seyrederek ve cani İsrail’e destek vererek onay verdiği saldırılarda, bugüne kadar çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere, 250’ye yakın masum sivil hayatını kaybetti, bine yakın sivil de yaralandı. Gazze, harabe ve yaşanamaz bir bölge haline geldi.”