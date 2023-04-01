Ahmet Köse: "Adal Grup, inşaat uygulama projeleri ile birçok firma ile rekabet edecek"

Adal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Musa Köse, grup olarak yaptıkları inşaat uygulama projeleriyle birçok firma ile rekabet edecek hale geleceklerini söyledi.

Adal Grup çalışanları, geleneksel olarak düzenlenen iftar sofrasında biraraya geldi. Burada bir konuşma yapan Adal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Musa Köse, "biz büyük bir aileyiz" diyerek, Türkiye’nin ve Kayseri’nin en önemli markalarından birinin Adal Grup olacağını belirtti. Köse, "Bu markayı değerli yapan Adal Grup’un binaları, ekipmanları değil Adal Grup’un vefakar, cefakar çalışanları sizlersiniz. Adal Grup kurulduğu günden bu yana bu misyonla hareket etmektedir. Her yıl ailemize yeni katılanlar olmaktadır. Adal Grup olarak bünyemizde bulunan metaverse yazılım, mimari proje, inşaat uygulama projeleri ile dünya çapındaki birçok firma ile rekabet edecek hale getirilecek" ifadelerini kullandı.

İftar programına, Adal Grup Yönetim Kurulu üyeleri, birim yöneticileri ve çalışanlar aileleri ile katıldı.