“Ahi Evran Ruhuyla Esnafım” ulusal fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından 2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “ Ahi Evran Ruhuyla Esnafım” ulusal fotoğraf yarışmasının başvuruları 25 Ekim 2021 Pazartesi günü sona erecek.

“2021 Ahi Evran Yılı Etkinlikleri" kapsamında ERÜ tarafından düzenlenen ve 25 Haziran 2021’de başvuruları başlayan “ Ahi Evran Ruhuyla Esnafım” ulusal fotoğraf yarışmasına başvurular devam ediyor. https://fotografyarismasi.erciyes.edu.tr/ adresinde başvuruların devam ettiği ve 25 Ekim 2021 Pazartesi günü sona erecek olan yarışmada geçmişte olan, günümüzde devam etse de önemini yitiren veya yok olmaya doğru giden mesleklerin anlatıldığı pek çok meslek dallarının fotoğraf sanatıyla belgelenerek arşiv oluşturmak amaçlanıyor.

Çekilen fotoğrafların jüri tarafından değerlendirileceği yarışmada birincilik ödülü 4 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL, mansiyon bin TL, sergileme ödülü ise 200 TL olarak belirlendi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, konu ile ilgili yaptığı açıklamada düzenlenen yarışma hakkında bilgiler verdi. Ticaret ve sanayisinin her geçen gün gelişerek bugünlere gelmesinde Ahi Evran’ın etkisinin önemine dikkat çeken Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi olarak amacımız, Ahilik müessesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla unutulmaya yüz tutmuş Ahilik geleneğini fotoğraf sanatıyla tekrardan gelecek kuşaklara belgeleyerek aktarmaktır. Tüm vatandaşlarımızı ‘Ahi Evran Ruhuyla Esnafım’ ulusal fotoğraf yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz” dedi.