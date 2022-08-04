Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde Ağustos Tematik Kampları için kayıtlar başladı.

Eğitime, öğrencilere, bilime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem ve bu yönde hayata geçirdiği hizmetlerle takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Bilim Merkezi, miniklere yönelik düzenlediği Yaz Bilim Kamplarına, Ağustos Tematik Kampları ile devam ediyor. Bilim meraklıları tarafından ilgi odağı olan Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenecek ve 20’şer kişi ile kontenjanları sınırlı tutulan Ağustos Tematik Kampları için kayıtlar başladı. 10 Ağustos 2022’de başlayacak olan Ağustos Tematik Kampları çerçevesinde 8-10 yaş grubuna hitap edecek Oyun Kampı, 10-11 Ağustos’ta saat 10.00 ile 15.00 arasında düzenlenecek. 9-11 yaş grubuna hitap edecek Satranç Kampı 17-18 Ağustos’ta saat 10.00-15.00 arasında, 12-16 yaş grubuna hitap edecek Astronomi Kampı ise 24-25 Ağustos’ta saat 10.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek. Bilim kampına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar kamplarla ilgili detaylı bilgiye www.kayseribilimmerkezi.com internet adresi ve 0 352 222 45 67 / 0 352 222 89 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek.

Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan, 100’den fazla deney düzeneği, Türkiye’nin 109 koltuk ile en yüksek kapasiteli planetaryumu, etkinlik ve eğitimlerin gerçekleştirildiği robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri ile kütüphanesi ve ayrıca bilim kamp ve şenlikleri gibi etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.