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Ağustos ayında Kayseri Havalimanı’nda 264 bin 364 yolcuya hizmet verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
KAYSERİ 08.09.2022, 16:23
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Kayseri Havalimanı’nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 165 bin 88, dış hat yolcu trafiği 99 bin 276 oldu. Böylece ağustosta toplam 264 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında, Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 72, dış hatlarda 718 olmak üzere toplamda bin 790’a ulaştı.
Yük trafiği ise ağustos ayında toplamda 3 bin 809 ton oldu.
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|3. Fenerbahçe
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|10
|4. Başakşehir
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|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
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|5
|10
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|5
|6
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|5
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|10
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|7
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|3
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|15
|2. M.City
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|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|13
|5. M. United
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|12
|6. Chelsea
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|10
|7. Liverpool
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|8. Brentford
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|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
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|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
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|6
|16. Everton
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|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
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|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
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|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
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|9
|5. Osasuna
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|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
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|7
|10. Valencia
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|11. Mallorca
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|12. Girona
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|4
|13. Almeria
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|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
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|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
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