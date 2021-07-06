AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı

Abdullah Gül Üniversitesi dördüncü mezunlarını, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılacağı törenle verecek.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl dördüncü mezunlarını verecek. AGÜ’nün, 9 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın Toplumsal Etki Sıralaması’nda dünya üniversiteleri arasında üç yıl üst üste ilk 200’de yer alan tek Türk üniversitesi olan AGÜ Mezuniyet Töreni, Sümer Kampüsü’nde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirilecek. Bu yıl 8 lisans ve 6 lisansüstü bölümden 160 öğrencinin mezun olacağı törende Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü de ilk kez mezun verecek. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene, veliler, protokol, AGÜV Üyeleri, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Tören, saat 18.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve mezun öğrenciler tarafından konuşmalar yapılacak. Tören mezunlara diplomalarının verilmesi ile sona erecek.