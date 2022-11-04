AGÜ’de Emniyet Kemeri Simülasyon eğitimi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü iş birliğiyle, “Emniyet Kemeri Simülasyon Eğitimi” verildi.

Emniyet kemerini takmanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen eğitim uygulamalı olarak Sümer Kampüsü Çelik Bina Önündeki alanda gerçekleştirildi. Araçlarda emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek ve öğrencilerde trafik güvenliği konusundaki farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan eğitimde öğrencilere ve personele, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı’na bindirilerek, emniyet kemeri takılmaması halinde ortaya çıkacak olumsuzluklar uygulamalı olarak gösterildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, farklı konularda bu tür eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği bildirildi.