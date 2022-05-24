AGÜ’de Bahar Festivali

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) ’Spring Fest’ bahar festivali düzenlendi. İki gün süren festivalde konserlerden Dj performanslarına, kulüp tanıtımlarından spor turnuvalarına kadar birçok etkinliğe yer verildi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen festival, Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Festival kulüp tanıtımları ile başladı. Daha sonra halat çekme ve çuval yarışı başta olmak üzere çeşitli yarışmalarla devam etti. Öğrenciler, festivalin ilk gününde gerçekleştirilen Ersin Show ve Rabia Karataş konseri ile ikinci gününde ise Dj Tarık Sayın’ın canlı performansı ve Gökçe konseriyle de gönüllerince eğlendi.

Festival ile aynı anda gerçekleştirilen spor turnuvalarına da öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Spor karşılaşmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri de düzenlenen törenle verildi.