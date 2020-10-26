AGÜ TTO’dan Girişimcilere Bir Destek Daha
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (AGÜ) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ, AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ HİBE PROGRAMINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN 'CREATİVE HUB: FROM LOCAL TO GLOBAL' PROJESİ KAPSAMINDA KURULACAK MERKEZDE, GİRİŞİMCİLERİN YENİLİKÇİLİK VE YARATICILIKLARINI GELİŞTİRMELERİNE İMKAN SAĞLAYACAK.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi, Amerikan Büyükelçiliği Hibe Programından desteklenmeye hak kazanan ’Creative Hub: From Local to Global’ projesi kapsamında kurulacak merkezde, girişimcilerin yenilikçiliklerini geliştirmelerine imkan sağlayacak.
Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO), girişimci gençlerin yenilikçi düşünmesini teşvik eden, farklı disiplinden girişimcilerin bir arada çalışmasını sağlayacak, ABD, İngiltere ve Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde ticarileşme sorununa yeni bir çözüm üreten “Creative Hub” projesini Sümer Kampüsü’nde hayata geçirdi. Teknoloji Transfer Ofisi ekibinin hazırladığı, Amerikan Büyükelçiliği Hibe Programına sunulup, desteklenmeye hak kazanan “Creative Hub: From Local to Global” projesi kapsamında merkez kurulacak. Kurulacak merkezde ise girişimcilerin yenilikçiliklerini geliştirmelerini sağlayacak disiplinlerarası çalışmaları ve iş birliğini teşvik edecek eğitimler verilecek. Ayrıca, atölyeler ve yarışmalar düzenlenecek. Girişimcilerin tasarım ve yazılım alanındaki bilgi birikimlerini arttırmak amacıyla uzun süreli eğitimler de gerçekleştirilecek.
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