Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından düzenlenen ve kültür, sanat, spor, eğitim ve iş dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen "AGÜ Talks" söyleşileri devam ediyor.

Online olarak gerçekleştirilen söyleşiye bu kez, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürütmüş olan ve özel sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Prof. Dr. Işın Çelebi konuşmacı olarak katıldı. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Asım Ayten ve Gençlik Fabrikası Koordinatörü Öğr. Gör. Bora Akince’nin moderatörlüğünü yaptığı AGÜ Talks’a katılan Prof. Dr. Çelebi “Yeni İktisat ve Sürdürülebilirlik” konulu konuşmasıyla online olarak öğrencilerle bir araya geldi. AGÜ Talks’un açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz AGÜ Talks’ta çok değerli bir konuğu ağırladıklarını belirterek, Prof. Dr. Işın Çelebi’nin hem siyasette çok engin tecrübeleri olan hem iş hayatında çok büyük tecrübeleri olan bir de bunun üzerine akademide de çok büyük katkıları olan çok değerli bir şahıs olduğunu söyledi. Rektör Yılmaz, “O yüzden kendisini bugün burada ağırlamaktan hepimiz çok mutluyuz. Eminim çok ilginç ve çok aydınlatıcı bir süreç olacaktır yapacağı konuşma ve bize sunacağı bilgiler. Kendisi para politikası, strateji gibi konularda çok derece yetkin bir kişi. Günümüzde de zaten biliyorsunuz bu ekonomi meselesi nerdeyse en önemli konulardan biri haline gelmiş durumda. O yüzden ben de heyecanla kendisinden feyz almayı bekliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Işın Çelebi de sunumu öncesinde yaptığı konuşmada Abdullah Gül Üniversitesi’nin başarısının devamını diledi. Prof. Dr. Çelebi, “AGÜ 2011’de kuruldu yaklaşık 10 sene oluyor. Bir üniversite hayatı için 10 sene çok kısa bir dönem. 50 yıl sonra üniversite yerine oturuyor gördüğüm kadarıyla. 30-40 sene veya. Ama bütün bu süreçte Abdullah Gül Üniversitesi 10 yılda 30-40 yılda gelinecek noktaya gelmeyi başarmış bir üniversite. Bu yüzden de hem başta Sayın Rektör olmak üzere tüm arkadaşları kutluyorum. Öğrenci kardeşleri de tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çelebi “Yeni İktisat ve Sürdürülebilirlik” konulu sunumunda sağlıklı büyümenin, kalkınmanın ve gelişmenin gerçekleşmesi için gereken adımları anlattı. Prof. Dr. Çelebi ayrıca Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın maddelerine tek tek değinerek sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişmenin nasıl sağlanabileceğine değindi.

Çelebi yaptığı sunumun ardından öğrencilerin ve diğer katılımcıların sorularını da yanıtladı.