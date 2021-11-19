AGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğan ’Dünyanın En Çok Atıf Yapılan Araştırmacıları’ Arasında

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Doğan, 21 farklı alanda dünyanın en etkili araştırmacılarını listeleyen ABD merkezli Clarivate analiz şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre dünyanın en çok atıf yapılan araştırmacıları arasına girdi.

Doç. Dr. Doğan, Clarivate tarafından yapılan ve farklı akademik disiplinler için kapsamlı atıf verileri sunan Web of Science’ın verilerini temel alan ’Dünyanın En çok Atıf Yapılan Araştırmacıları 2021’ listesinde yer aldı. Dünyanın en çok atıf yapılan araştırmacıları arasında ilk %1’lik dilimde yer alma başarısı gösteren Doç. Doğan ayrıca listeye Türkiye’den giren 4 akademisyenden biri oldu.