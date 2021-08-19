AGÜ Gençlik Fabrikası’ndan “Telafide AGÜ de Var” Projesi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından “Telafide AGÜ de Var” projesi hayata geçirildi.

Gençlik Fabrikası ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, lise öğrencileri için düzenlenen “Telafide AGÜ de Var” projesinin etkinlikleri Sümer Kampüsü’nde yapıldı. Farklı liselerden öğrenciler, 10-17 Ağustos 2021 tarihleri arasında Sümer Kampüsü’nü ziyaret ederek öğretmenleri eşliğinde kampüsü gezdi. Öğrenciler kampüsteki Model Fabrika ve Gençlik Fabrikası başta olmak üzere üniversitenin birçok akademik ve idari birimlerini ziyaret ederek, görüşmeler yaptı. Öğrencilere, Türkiye’de bir üniversite kampüsünde kurulu tek Model Fabrika olan ve AGÜ’nün de ortağı olduğu Kayseri Model Fabrika tarafından “Uygulamalı Yalın Üretim” eğitimi verildi.

Üniversitenin bölümlerini ve sağladığı olanakları tanıma fırsatı bulan öğrencilere ayrıca Gençlik Fabrikası’nın Eurodesk akreditasyonu çerçevesinde Avrupa Gençlik Fırsatları hakkında da bilgiler verildi. Öte yandan uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten üniversite olan AGÜ tarafından proje kapsamında öğrencilere online olarak “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verildi. Proje kapsamındaki faaliyetlere yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Böylelikle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, gönüllülük esasına göre öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bir eğitim faaliyeti olan “Telafide Ben de Varım” adlı projesine Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası da destek vermiş oldu. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarından “Nitelikli Eğitim”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” ve “Amaçlar için Ortaklıklar” maddelerinin gerçekleşmesine katkı sağlanmış oldu.