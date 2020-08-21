Afrikalı öğrencilerden ziyaret

Erciyes Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Kayseri’de birçok sportif ve kültürel faaliyetler organize eden, 300’ü aşkın üyesi olan Afrikalı Öğrenciler Birliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, gençlere teşekkür ederken, çalışmalarında da başarılar diledi.