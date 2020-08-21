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Afrikalı öğrencilerden ziyaret
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AFRİKALI ÖĞRENCİLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KAYSERİ GENÇLİK VE SPORİL MÜDÜRÜ ESKİCİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
KAYSERİ 21.08.2020, 12:06
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Erciyes Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Kayseri Gençlik ve Sporİl Müdürü Eskici’yi makamında ziyaret etti.
Kayseri’de birçok sportif ve kültürel faaliyetler organize eden, 300’ü aşkın üyesi olan Afrikalı Öğrenciler Birliği, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, gençlere teşekkür ederken, çalışmalarında da başarılar diledi.
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