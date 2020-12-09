Afrikalı hasta System Hospital’da sağlığına kavuştu

Sağlık turizmi için Kayseri’yi tercih eden yabancı hasta sayısı pandemiye rağmen hız kesmiyor. Sol bacağındaki eğrilik ve 7 cm’lik kısalık nedeniyle Kayseri’ye gelen Afrikalı Hussein Seid Mahamat, System Hospital’de oldukça hassasiyet gerektiren bir ameliyat geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları Op. Dr. Gökbörü Bedir ve Op.Dr.Emre Yurdakul tarafından ameliyat edilen Çadlı Mahamat, uygulanacak fizik tedavinin ardından memleketine dönecek.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin oldukça gelişmiş olmasına rağmen fiyat noktasında Avrupa ülkelerinden çok daha uygun olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Gökbörü Bedir, “System Hospital olarak birçok ülkeyle sağlık anlaşmamız var, bu çerçevede pandemiye rağmen sağlık turizminde hizmet vermeye devam ediyoruz, ileriki yıllarda Kayseri bu alanda ülkemizin yıldızlarından biri olacak, sağlık turizmiyle hem ülkemize döviz girişi sağlanıyor hem de dünyada Türk doktorlarına karşı oluşan güven hızla yükseliyor ” dedi.

Op. Dr. Emre Yurdakul ise“ Çad’dan misafirimiz olan Hussein Seid Mahamat, daha önce operasyonunu gerçekleştirdiğimiz ve sağlığına kavuşan bir yakınının referansıyla bize ulaştı. Sol bacağında çocukluk yıllarında yaşanan kırılmaya ve yanlış kaynamaya bağlı eğrilik ve kısalık vardı, gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ekibimizle birlikte zorluk derecesi yüksek bir operasyon gerçekleştirdik, sonuçta hastamız beklediğimiz seviyeye ulaştı ve ülkesine oldukça mutlu dönüyor.” şeklinde konuştu.