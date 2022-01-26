AFAD’da Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleşen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü değerlendirme toplantısına katıldı.

Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışında ulaşım ve hizmetlerin aksamaması için azami gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne ziyarette bulunarak durum değerlendirme toplantısında yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katıldığı, AFAD İl Müdürlüğü’nde Vali Şehmus Günaydın başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, AFAD İl Müdürü Osman Atsız ve yetkililer katıldı. AFAD İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, alınan önlemlerle Kayseri’de ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade ederek, karla mücadele çalışmalarının yetkili tüm kurumlarla koordineli olarak yürütüleceğini ifade etti.