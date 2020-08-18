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AFAD, depremde vatandaşlara hayatta kalma yollarını anlattı
17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AFAD TARAFINDAN KURULAN STANTTA, VATANDAŞLARA DEPREM VE AFETLERDE HAYAT KURTARACAK ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİLGİLER AKTARDI.
KAYSERİ 18.08.2020, 12:04
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17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde AFAD tarafından kurulan stantta, vatandaşlara deprem ve afetlerde hayat kurtaracak önlemlerle ilgili bilgiler aktardı.
Marmara depreminin yıl dönümünde ve Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında AFAD’ın bilgilendirme çalışmaları devam etti. Bir alış veriş merkezinde kurulan stantta farkındalık oluşturmak için vatandaşlara deprem ve doğal afetlerle ilgili bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtıldı.
Vatandaşlara Afet ve Acil Durum Çantası’nın tanıtımı yapılarak önceden hazırlanması ve en az 72 saat hayatta kalmalarını sağlayacak miktarda gıda ve su ile diğer ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin bulunması gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.
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