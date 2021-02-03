Adrenalin tutkunları için Ottoman tesisi hizmete girdi

Türkiye’nin en yüksek tesisi ve pisti olan Ottoman tesisi, Erciyes Kayak Merkezi’nde hizmete girdi.

Erciyes A.Ş.’den yapılan duyuruda, "Türkiye’nin en yüksekte bulunan tesisi ve pisti Ottoman ekstrem seven kayak severler için hazır. Ottoman tesisi ve pisti 3 Şubat 2021 (bugün) saat 12.00 ile 15.00 saatleri arasında misafirlerimizin hizmetinde olacak.

Tesis yarıyıl tatili süresince hava şartlarının uygun olduğu günlerde saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında açık olacak" ifadesinde bulunuldu.

Yapılan duyuruda, "Ottoman pistine ileri kayak seviyesine sahip misafirlerimiz alınacak. Kayak severler ezilmiş, işaretlenmiş pistlerin dışında ve bol karda kayak yapmayacak olup, tesisteki ve pistteki yetkili personelin tüm ikazlarına riayet etmek zorundadır" bilgisi paylaşıldı.