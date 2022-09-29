Adanalılar Kayseri’de buluştu

Kayseri’de; Yaşayan Adanalılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik ile Adanalı vatandaşlar bir araya geldi.

Düzenlenen etkinliğe Kayseri’de Derneğin Kurucu Başkanı Nihat Sezgin, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Hem tanışma hem de dayanışma toplantısı yaptıklarını söyleyen Kurucu Başkan Nihat Sezgin, “Derneğimiz yaklaşık 1 yıl önce kuruldu. Şu an aynı zamanda Tufanbeyliler Derneği de bizimle beraber hareket ediyor. Yönetim olarak biz burada Adanalı vatandaşlarımızı birleştirip, ihtiyaç sahibi olanını, öğrencisini bulup yardım etmeyi amaçlıyoruz. Bu ilk toplantımız. Toplantımızda Kayseri’de bulunan akademisyenlerimizi, iş adamlarımızı, bürokratlarımızı topladık. Dernek yöneticilerimiz de var burada. Hepsini tanıştırıp, ’ileride ne yapabiliriz’ toplantısı yapıyoruz. Yani hem tanışma hem de dayanışma toplantısı yapıyoruz” dedi.

Sezgin, dernek olarak Adanalılara yönelik yardım faaliyetleri düzenleyeceklerini belirterek, “Biz önce birlikteliği sağlayıp, daha sonra burada bulunan özellikle öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında bulunmayı hedefliyoruz. Düğün, dernek ve diğer aktivitelerinde tamamen yardımcıları olarak devam etmek istiyoruz. Yani sivil toplum örgütü olarak, bunları planlamak itiyoruz. Derneğimizin yasal oluşumu tamamlandı ve hedeflerimize doğru da yavaş yavaş ilerliyoruz. Bizim 200’e yakın üyemiz var ve hala üye çalışmalarımız da devam ediyor. Allah izin verirse daha da artacak. Sosyal medyadan da buradaki hemşehrilerimize faaliyetlerimizi bildiriyoruz. Öğrencilerimize bilgisayar gibi, vatandaşımıza yakacak yardımı gibi, iş bulma gibi konularda yardımcı oluyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda belediyelerle istişare halindeyiz. Adanalı hemşehrilerimizin bize katılmasını istiyoruz. Onlarla beraber büyüyeceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.