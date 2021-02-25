Adana THOM yüzme sporcularından Kabakcı’ya ziyaret

Hafta sonu Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilecek olan Milli Takım Seçmeleri ve TOHM Baraj Yarışlarına katılacak olan Adana TOHM Yüzme sporcuları İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Kabakcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti ve yarışlara katılacak sporculara başarı temennisinde bulundu.