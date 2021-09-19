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Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen müsabakalara sahne olan şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

KAYSERİ 19.09.2021, 15:51
Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Açık Hava Takımlar Türkiye Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen müsabakalara sahne olan şampiyonanın son gününde dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz katıldı. Madalya töreninin ardından açıklamada bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Böylesine önemli tesisin Kayseri’ye kazandırılması ve Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Şampiyonada dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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