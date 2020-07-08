Abdulkadir Taşdan ameliyat oldu

Hes Kablo Kayserispor’un U17 takımı kalecisi Abdulkadir Taşdan bugün ameliyat oldu.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un gelecek vaat eden kalecilerinden biri olan 2003 doğumlu Abdulkadir Taşdan bugün Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi. 2019-2020 sezonunda U17 takımında başarılı bir performans ortaya koyan milli kaleci Abdulkadir Taşdan aman zaman A takım ile antrenmanlara çıkıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sol el parmaklarından ameliyat olan Abdulkadir, 1 ay sonra yeniden çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Abdulkadir’in Sarı-Kırmızılı takımlar 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.