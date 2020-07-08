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Abdulkadir Taşdan ameliyat oldu
SPO ABDULKADİR TAŞDAN AMELİYAT OLDU (FOTOĞRAFLI) YÜKSEL YIKILMAZ KAYSERİ (İHA)- HES KABLO KAYSERİSPOR'UN U17 TAKIMI KALECİSİ ABDULKADİR TAŞDAN BUGÜN AMELİYAT OLDU. SÜPER LİG EKİPLERİNDEN HES KABLO KAYSERİSPOR'UN GELECEK VAAT EDEN KALECİLERİNDEN BİRİ OLAN 2003 DOĞUMLU ABDULKADİR TAŞDAN BUGÜN KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNDE BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ. 2019-2020 SEZONUNDA U17 TAKIMINDA BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYAN MİLLİ KALECİ ABDULKADİR TAŞDAN AMAN ZAMAN A TAKIM İLE ANTRENMANLARA ÇIKIYOR. SEZON İÇERİSİNDE YAŞADIĞI SAKATLIK NEDENİYLE SOL EL PARMAKLARINDAN AMELİYAT OLAN ABDULKADİR, 1 AY SONRA YENİDEN ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞI ÖĞRENİLDİ. ABDULKADİR'İN SARI-KIRMIZILI TAKIMLAR 2022 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR.
KAYSERİ 08.07.2020, 13:14
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Hes Kablo Kayserispor’un U17 takımı kalecisi Abdulkadir Taşdan bugün ameliyat oldu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un gelecek vaat eden kalecilerinden biri olan 2003 doğumlu Abdulkadir Taşdan bugün Kayseri Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyon geçirdi. 2019-2020 sezonunda U17 takımında başarılı bir performans ortaya koyan milli kaleci Abdulkadir Taşdan aman zaman A takım ile antrenmanlara çıkıyor. Sezon içerisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sol el parmaklarından ameliyat olan Abdulkadir, 1 ay sonra yeniden çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.
Abdulkadir’in Sarı-Kırmızılı takımlar 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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