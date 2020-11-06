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Abdulkadir Bitigen’e kritik görev
KAYSERİ BÖLGESİ ÜST KLASMAN HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN PAZAR GÜNÜ SİVAS’TA OYNANACAK OLAN DEMİR GRUP SİVASSPOR İLE GALATASARAY MAÇINI YÖNETECEK.
KAYSERİ 06.11.2020, 09:10
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Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Pazar günü Sivas’ta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçını yönetecek.
Süper Ligin 8. haftasının kapanış karşılaşmasında 08 Kasım 2020 Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray maçında görev yapacak hakemler belli oldu. MHK tarafından yapılan açıklamada bu zorlu ve önemli doksan dakikayı Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen atandı. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Maçın 4. Hakemi Sarper Barış Saka. Abdulkadir Bitigen bu sezon ligde 4.maçını yönetecek.