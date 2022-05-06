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Abdulkadir Bitigen’e 1. Lig’de görev
Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Pazar günü oynanacak olan Boluspor ile Samsunspor maçında düdük çalacak.
KAYSERİ 06.05.2022, 10:09
Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Pazar günü oynanacak olan Boluspor ile Samsunspor maçında düdük çalacak.
MHK, Spor Toto 1. Lig’i 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü Bolu’da oynanacak olan Beypiliç Boluspor ile Yılport Samsunspor maçına Abdulkadir Bitigen’i atadı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan zorlu maçta Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Bitigen’in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ferdi Karadoruk yapacak. Maçın 4.Hakemi İlker Yasin Avcı oldu. Bitigen, bu sezon 1. Lig’de üçüncü maçına çıkacak.