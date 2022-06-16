90’lar Partisi iz bıraktı

İlkim Invest Sosyal Tesislerinde FUYAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve İlkim Invest Projeleri Genel Koordinatörü Funda Ünsal’ın ev sahipliğini yaptığı ve 90’lar konseptinde hazırlanan partide o dönemin pop müzik sanatçısı Yonca Evcimik sahne aldı. İlkim Invest Projeleri Pazarlama-Satış Müdürü Nesrin Öncel yaptığı açıklamada projeler hakkında bilgiler vererek; "Gelenekselleşen ’Yaza Merhaba’ organizasyonumuzda kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 90’lar konseptinde hazırladığımız partimizde 90’ların pop müzik kraliçesi Yonca Evcimik’in de bize eşlik ettiği keyif dolu bir akşam oldu. Firmamızdan bahsedecek olursak; FUYAPI A.Ş. olarak 2018 yılında faaliyete geçtiğimiz inşaat sektöründe Temmuz ayı itibariyle 50 bin metrekarelik inşaat alanını tamamlamış olacağız. 2023 ve 2024 yılları için planlanan projelerimizden, İlkim Green Concept Villaları projemizin lansmanını geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirmiş ve projemizin yüzde 60’lık bölümünün satışını kapatmış bulunmaktayız. 2022 yılında başlayacağımız 8 blok 124 daireden oluşan İlkim Idea Life Projemiz ve 2023 yılında başlayacağımız 26 villa 28 daire ve 6 ticariden oluşan İlkim City Life projemiz ile Kuşadası’nda fark oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.