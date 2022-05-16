9. kattan atlayan genç hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir inşaatın 9’uncu katından atlayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi Sağlık 1. Sokak üzerinde bulunan inşaatta meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren Musa D. (17), 9’uncu kattan kendini boşluğa bıraktı. Çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Musa D., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.