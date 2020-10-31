9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu
KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNE 9 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ. YOĞUN DUMANLAR ÇEVREYİ KAPLARKEN, BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, binada oturanlar tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine ekipler, binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Toplanan kalabalık söndürülme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
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