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8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali başvuruları başladı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİYLE, ANADOLU SİNEMACILAR DERNEĞİ VE YÜCEL ÇAKMAKLI FİLM ATÖLYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 8.KAYSERİ ALTIN ÇINAR FİLM FESTİVALİ “29-31 EKİM 2020” TARİHLERİ ARASINDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YENİ NORMALE UYGUN ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.
KAYSERİ 29.08.2020, 10:13
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen 8.Kayseri Altın Çınar Film Festivali “29-31 Ekim 2020” tarihleri arasında korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normale uygun şekilde gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında ulusal kısa film ve ulusal belgesel film yarışmaları düzenlenecek. İlgili yarışmalar için son başvuru tarihi ise 25 Eylül 2020 olarak belirlendi. 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde her iki kategoriye 5.000 TL birincilik ödülü verilirken, başvurular 25 Eylül 2020 tarihine kadar www.kayserifilmfestivali.org adresi üzerinden yapılacak.
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