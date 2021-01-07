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79 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
KAYSERİ 07.01.2021, 00:50
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 79 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Abdullah Y.’den (79) haber alamayan yakınları eve geldi. Abdullah Y.’nin hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Abdullah Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Abdullah Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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