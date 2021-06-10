banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde doktorun dikkati neticesinde solunum güçlüğü çektiği belirlenen ve kısa sürede solunumu duran 76 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile merkeze sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAYSERİ 10.06.2021, 14:16
76 yaşındaki hasta hızlı sevkle nefes alabilecek

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde doktorun dikkati neticesinde solunum güçlüğü çektiği belirlenen ve kısa sürede solunumu duran 76 yaşındaki hasta, hava ambulansı ile merkeze sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçe Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniği’ne gelen 76 yaşındaki Necati Güngördü’yü muayene eden Dr. Selma Öztürk, hastanın solunum güçlüğü çektiğini fark etti. Muayenede solunumu duran Güngördü için merkezden hava ambulansı talep edildi. İlçedeki bir futbol sahasına inen hava ambulansına nakledilen Güngördü’nün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledilmesini sağladı.

Güngördü, hızlı sevk ile nakledildiği Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık