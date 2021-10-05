70 Yaşındaki Vatandaş, Aşı sayesinde Koronavirüsü Hastaneye Gitmeden Atlattı

Kayseri’de yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, 3 doz aşı olduktan sonra yakalandığı koronavirüsü hastaneye gitmeden evinde rahatlıkla atlattı.

Selime Keser; yurtdışına gidebilmek için 3 doz aşı oldu. Aşılarını tamamlayan Keser; 3 ay sonra koronavirüse yakalandı. Hastanede yatan annesinin yanında refakatçi olarak kalan Keser, kendi isteğiyle yaptırdığı PCR testinin ’pozitif’ çıkmasıyla koronavirüse yakalandığını anladı. Hiç bir semptom yaşamadığını, hastaneye dahi gitmeden evinde rahatlıkla hastalığı atlattığını ifade eden 70 yaşındaki Selime Keser; "Biz yurt dışına gittiğimiz için aşısız kabul edilmiyor. Onun için 2 tane Sinovac, 1 tane Biontech aşısı yaptırdık. Bir sıkıntı görmedik. Üçüncü doz aşıdan 3 ay sonra hastalığa yakalandım. Annem koronavirüs olmuştu, onun yanında refakatçi kaldım. Herhalde orada kaptım. Kendi isteğimle hastaneden çıkınca test yaptırdım, ’pozitif’ dediler. Hiçbir ağrım, sızım yoktu. Eve geldim, her işimi yaptım. 5. günü annem vefat etti. Aşıdan biz bir zarar görmedik. İyi olmasa bu kadar insanın aşı olacağını sanmıyorum. Biz bile 4. aşıyı olalım diye can atıyoruz. Yeğenim var aşıya çok karşı. 4 çocuğu ile birlikte hepsi koronavirüs oldu. Evde ağır bir şekilde geçiriyorlar hastalığı. Şimdi aşı olmaya karar verdi" dedi.

Aşı olmayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Selim Keser; "Ben hastane yüzü görmedim, evde de çok rahat geçirdim. Kapı dışına çıkmadım, eve kimseyi almadım. Herkes muhakkak aşı olmalı. Aşının faydası çok büyük" ifadelerini kullandı.

Aşılı kişilerin hastalığı daha rahat atlattığını vurgulayan Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ise; "Kevser teyzemiz kendisinin de ifade ettiği gibi aşılarını zamanında tam olarak yaptırmış. Hastalığı, tesadüf üzerine yaptırmış olduğu test sonucu anlıyor ve izolasyona alınıyor. Kevser teyze tam aşılı olduğundan dolayı rahat bir şekilde bu hastalığı evinde geçirebildi. Biz şunu biliyoruz ki yaşlı hastalarımızda, kronik rahatsızlığı olan kişiler aşılarını tam yaptırmış ise bu hastalığı evinde rahat bir şekilde geçirebilir. Hastaneye yatma ihtiyacı olmayabilir. Hastaneye yatmış olsa bile yoğun bakıma geçmeden taburcu olup iyileşebilir. O yüzden aşı takviminde önerilen şekilde aşılarımızı mutlaka yaptıralım ki kendimizi korumaya alalım. Özellikle kronik hastalıklarımız var ise, belli yaş grubunun üzerinde isek, aşı takvimine mutlaka uyalım. Bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aşımızı yaptıralım, hem kendimizi koruyalım, hem de bu hastalığın bitirilmesi için katkıda bulunalım” dedi.