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7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
Kayseri’de ’hırsızlık’ suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
KAYSERİ 26.07.2022, 19:46
Kayseri’de ’hırsızlık’ suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında ’hırsızlık’ suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. yakalandı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.