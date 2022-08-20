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7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYSERİ 20.08.2022, 15:59
7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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