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7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, faili meçhul 7 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ 06.06.2022, 13:32
7 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, faili meçhul 7 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerine, 7 farklı olayın şüphelisi olduğu belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapıulan kontrollerinde ise 3 dosyadan da arandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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