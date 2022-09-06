60 yıllık Dedeman Ortaokulu yıkıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yıkımına başlanan 60 yıllık 50. Yıl Dedeman Ortaortaokulu’nda incelemelerde bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Burayı ticaret alanı yapıp satmamız söz konusu bile olamaz" dedi.

Melikgazi’de en önemli dönüm noktalarından bir tanesini yaşadıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Uzun süredir çalışma yapıyorduk ama bunların içerisinde şehir merkezinde Hunat’ta benim de mezun olduğum Dedeman’ın eskimiş betonarme bloğunun yıkımı başladı. Şehir merkezini rahatlatacak yeşil alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak büyük bir projenin de başlangıcını yapmış olduk Ben öncelikle bir önceki bakanımız Ziya Selçuk Bey’e teşekkür ediyorum. Onun onayıyla burası park ve yeşil alan oldu. Dolayısıyla buradaki yıkımdan sonra Kayseri’ye güzel bir park yapacağız. İnşallah yıkımdan sonra hızlı bir şekilde Kayseri’ye güzel bir parkı kazandıracağız. Şehrin merkezinde yaklaşık 7000 metrekare alanı yeşil alana çeviriyoruz. Bunun karşılığında da Dedeman Okulumuzu Hulusi Akar Bulvarı üzerinde Kayseri’nin en lüks ve en büyük okulunu yaparak taşımış olduk. Belediye olarak da her türlü desteği oraya sağlayacağız. Özellikle Mehmet Özhaseki Bakanıma vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yıkım çalışmalarımızda Gökmen Çiçek Valimizin çok büyük desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yaklaşık bir ay içerisinde betonarme binayı yıkılarak şehir merkezine nefes aldıracağımız güzel bir yeşil alanlı çalışmaları başlatacağız" dedi.

Tarihi Nazmi Toker Okulunu onararak güzel sanatlar merkezi ver sergi salonu yapacaklarını vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Bir diğer çalışma hemen yanı başında bulunan eskiden Nazmi Toker olarak bilinen ve Dedeman’ın bir parçası olarak bilinen taş binayı da güzel sanatlarla ilgili bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla gençlerimiz kadınlarımız burada çok güzel bir eğitim alanına kavuşmuş olacaklar. Hem de şehir merkezinde güzel bir sergi salonu ortaya çıkacak. Bunu tüm STK’lar ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumlarda kullanacak. Dolayısıyla şehir merkezini canlandırdığımız için esnafa da büyük bir destek olmuş oluyoruz. Hunat Cami’ne bakan 5 bloktan birini satın aldık onu da farklı amaçlarda kullanacağız. İlerde o blokların yıkımı ile de caminin çevresin açılması ile ilgili de güzel bir projemiz var. Eski Çözüm Dershanesi binası vardı oranın da dükkânlar hariç 5 katını satın aldık. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarla Hunat’ı eski şaşalı, eski günlerine taşıyacağız. Hayırlı olsun. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımız tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Palancıoğlu, "Buranın AVM, ticaret alanı gibi fonksiyon yükleneceğini söyleyenler olmuştu. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Zaten arsa belediyemizde değil, Burayı ticaret alanı yapıp satmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü arsa hazinededir. Bakanlık izni olmadan imar durumu değiştirilemiyor. Bu benim içinde benden sonrası içinde geçerli. Bundan sonra burası Gültepe Parkı nasılsa yeşil alan olarak, park alanı olarak bu devam edecek" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise, "Mustafa Başkanımız sayesinde son derece modern bir okulu sahip olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sayın Başkanımız yeni okulumuzda eksiğimiz varsa tamamladılar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.