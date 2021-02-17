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5 ülkenin Büyükelçisinden KAYSO’ya ziyaret

Başkan Büyüksimitci KAYSO’yu ziyaret eden Slovenya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçilerinden işadamlarına vize konusunda ve Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde destek istedi.

KAYSERİ 17.02.2021, 09:15
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5 ülkenin Büyükelçisinden KAYSO’ya ziyaret

Başkan Büyüksimitci KAYSO’yu ziyaret eden Slovenya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçilerinden işadamlarına vize konusunda ve Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde destek istedi.

Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo organizasyonunda bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ve İrlanda Büyükelçisi Sonya Mc Guinness Kayseri Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Büyükelçileri KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşılarken, Slovenya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü’de büyükelçilere eşlik etti.

Beş ülkenin büyükelçilerinden oluşan değerli bir heyeti Kayseri Sanayi Odası’nda ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kayseri’nin ihracatında Avrupa Birliği birinci sırada, ithalatında ise ikinci sırada. Dolayısı ile ticaretimizin büyük bir bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıyoruz. Bu ticaret hacmini daha geliştirmek için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama bir takım kısıtlamalar var. Özellikle işadamlarına vize konusunun rahatlatılması ticaretimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin içerisinde olması hem bizim açımızdan he de Avrupa birliği açısından faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu konuda da Sayın Büyükelçilerimizden değerli desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Büyükelçilere Kayseri ekonomisi, sanayisi ve ihracatı hakkında bilgi veren Büyüksimitci, “Şehrimizde bulunan 3 OSB ve 1 üretim ağırlıklı serbest bölgemizde yaklaşık bin 400 civarında işletmemiz var ve buralarda 80 binin üzerinde istihdam sağlamaktayız. Şehir olarak 11 milyar dolar gayri safi milli hasıla ile Türkiye’de 13. İl konumundayız. İSO ilk 1000’de ise 28 şirketimiz var” dedi.

Kayseri’nin geçen yıl 2 milyar 624 milyon dolar ihracat yaptığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Pandemi sürecinde üretimde bir takım aksaklıklar yaşansa da tüm zamanların en iyi ihracat rakamına ulaştık. İhracatta Türkiye’de elektrikli ev aletlerinde ikinci sırada, mobilya ve kablo üretiminde üçüncü sıradayız. İhracatımızın yüzde 42’sini AB ülkelerine yapmaktayız. Bin 684 firmamızla 182 ülkeye ihracat yapan bir iliz” diye konuştu.

Kayseri’de pandemi döneminde üretimin aksamaması adına yaptıkları çalışmalar ve yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçilere teşekkür ederek, ilişkilerin daha da gelişmesi adına Oda olarak ellerinde gelen her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizim burada olmamızın sebebi ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek ve bu doğrultuda görüşmeler yapabilmektir. Vizeler konusunda Türk işadamlarına elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz ancak şu anda pandemiden dolayı bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu süreç sona erdiğinde vize konusunda fazla sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Yine de sorun olursa iletişime geçerek sorunu çözebiliriz” dedi.

İrlanda Büyükelçisi Sonya Mc Guinness ise ülke olarak Türkiye’yi Avrupa Birliğinde görmek istediklerini belirterek, serbest vize uygulamasını desteklerini söyledi.

Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ticaret hacminin düşük olduğunu ve bunu yükseltmek için özellikle tarım ve iletişim alanında işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, küçük bir ülke olsalar da Türkiye ile birçok alanda işbirliği yapabileceklerini belirterek, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise, son altı ayda Hırvatistan’daki Türk firmalarının sayısının üçe katlandığını, vize konusunda Türk işadamlarına her türlü kolaylığı sağladıklarını belirtti.
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