banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TÜİK başkanı görevden alındı...
TÜİK başkanı görevden alındı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi
Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi

5 ülkenin büyükelçilerinden KTO’ya ziyaret

Slovenya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçileri, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Büyükelçiler, “Kayseri’de ticaret anlamında yüksek bir potansiyel olduğunu belirterek işbirliği ile gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız” mesajı verdi. KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile 5 ülkenin ticaretini üst seviyeleri çıkarma arzusunda olduklarını söyledi.

KAYSERİ 16.02.2021, 09:41
1
5 ülkenin büyükelçilerinden KTO’ya ziyaret

Slovenya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçileri, Kayseri Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti. Büyükelçiler, “Kayseri’de ticaret anlamında yüksek bir potansiyel olduğunu belirterek işbirliği ile gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız” mesajı verdi. KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile 5 ülkenin ticaretini üst seviyeleri çıkarma arzusunda olduklarını söyledi.

Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo başkanlığında, temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Yeni Zelanda, İrlanda, Hırvatistan ve Estonya Büyükelçileri, KTO’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Slovenya Cumhuriyeti Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü ve Slovenya Büyükelçiliği Ekonomik İlişkiler Danışmanı Bengü Yüksel’in yer aldığı ziyarette büyükelçileri KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

5 ülkenin Büyükelçilerini Başkanlık makamında ağırlayan Gülsoy, sözlerine Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi tecrübesi olan kadim bir şehir olduğunu belirterek başladı.

125 yaşında olan Kayseri Ticaret Odası’nın 21 bin üyeli şehrin en büyük meslek örgütü olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, “Odamızın tarihi 4 bin 500 yıl öncesine dayanır. Kültepe-Kaniş’de yapılan kazı çalışmalarında bulunan tabletlerde ilk yazılı senedi, ilk aile anayasasının ve kurumsal yapının yazıldığı aynı zamanda ‘bitkarim’ adı altında bir sivil toplum kuruluşunun olduğu, buraya üye olmayanların ticaret yapamadığı tabletlerden anlaşılmaktadır. İlk uluslararası fuar Yabanlu Pazarı adı altında Kayseri’de gerçekleştirilmiştir. Bugün ise 3 OSB’si, 4 üniversitesi ile Türkiye’nin tam ortasında olan şehrimiz, 2 milyar 572 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır” dedi.

5 ülke ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, “Slovenya ile Türkiye Toplam Ticaret Hacmimiz 1 milyar 960 milyon dolar, Kayseri ile Ticaret Hacmi 4 milyon 261 bin dolar, İrlanda ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 1 milyar 504 milyon dolar, Kayseri ile Ticaret Hacmi 184 milyon dolar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 619 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 5 milyon 380 bin dolar, Estonya ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 240 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 1 milyon 732 bin dolar, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki Toplam Ticaret Hacmi 135 milyon dolar, Kayseri ile Toplam Ticaret Hacmi 670 bin dolar. Bu ihracatımızın totalde yüzde 8’e yakınını bu 5 ülke ile yapıyoruz. Ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma arzusundayız. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazan-kazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz“ diye konuştu.

Kayseri’nin turizm yönünden zengin bir hazineye sahip olduğunun altını çizen Başkan Gülsoy, Büyükelçileri bu güzellikleri ülkelerinde de anlatmalarını talep etti. Başkan Gülsoy, 60 yıldır Avrupa Birliği’ne üye olmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye’ye destek olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ziyarette konuşan Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo ise, “ Kayseri ile Slovenya arasındaki ticaret hacmi çok az. Benim görevim bu rakamı yükseltmek. Bizim Türkiye’de 9 fahri konsolosumuz var. Tekrardan bu fahri konsoloslarımızı organize etmeye başladık. Buradaki fahri konsolosumuzla Kayseri ile Slovenya arasındaki işbirliği alanlarını artırılabileceğini düşünüyorum. Slovenya olarak Kayseri’de sağlık turizmi konusunda bilgimizin olduğunu söyleyebilirim. Ağaç ve ağaç işleme ürünleri özellikle de kağıt ve kağıttan elde edilen ürünler. Bunlar bizim güçlü sektörlerimiz hem de Kayseri ile işbirliği yapabileceğimiz sektörler. Ticari ilişkileri geliştirmede kullanılan bir araç olan kardeşlik anlaşmalarının Slovenya ile Kayseri arasında da olumlu olacağını düşünüyorum. Ben Kayseri için hangi şehrin uygun olabileceğini araştırıp size söyleyebilirim“ dedi.

Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic de Türk girişimcilerle Hırvatislanlı girişimcilerin değişik bir yöntem geliştirerek ticaret hacmini 3’e katladıklarını söyledi. Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistanda son zamanlarda gerçekleştirilen büyük projelerin Türk işadamları ile yapıldığını belirterek “Bir liman projesinde Türklerle birlikte çalışmaktayız. Bu COVİD’in doğurduğu bir fırsat diyebilirim. COVİD salgını sonrası İtalya limanları kapandı. Hırvat limanlarına yönelim oldu. Türkiye Avrupa’daki en büyük lojistik sektörüne sahip deneyimli bir ülke. Katma değeri yüksek ürünleri Hırvatistandaki firmalarla birleşip 3’ncü ülkelerle işbirliği yaparak ilerleyeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness’de gelecek fırsatları değerlendirmeye açığız diyerek şunları söyledi:

“Biz çok fakir ülkeydik. AB’ye üye olduktan sonra gelişmemiz devam etti. Türkiye’nin AB’ye katılması çok olumlu olacak. Bizim ülkemizde çok güçlü eğitim seviyesi var. Kayseri’de de bunun olduğunu görüyoruz. İnovasyon ve güvenli ortamda çalışmayı destekliyoruz. 2021 yılında işbirliğimizi daha fazla artırmak istiyoruz.”

Estonya Büyükelçisi Annely Kolk ise ziyarette bu toplantıların ikili ilişkilerde bir adım olacağını düşündüğünü belirterek, “İşbirliği yapmak için daha çok bir araya gelmeliyiz. Estonyalılar için Erciyes Dağının çok güzel bir turistik alan olacağını düşünüyorum. Antalya’ya gitmektense Kayseri’nin kültürel hazinelerini keşfetmek daha önemli. Turistik ve kültürel ilişkilerle ikili ilişkilerimizin artacağına inanıyorum” dedi.

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton da Ticaret ilişkilerinin artırmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Hinton,”İki ülkenin potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ticaret anlamında da yüksek bir potansiyel var. İş yapan kendi firmalarımıza Kayseri’nin ne kadar iyi olduğunu ticaret ve işbirliğine açık olduğunu ileteceğim. Bir sonraki geldiğimde ticaret rakamlarındaki artıştan bunu anlayacağız” İfadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Büyükelçiler Kayseri Pastırmasının tadına baktı. Ziyaret, KTO Başkanı Gülsoy’un Büyükelçilere Kültepe-Kaniş Karum’da çıkarılan yazılı tabletlerin replikasını hediye etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
-1°
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16