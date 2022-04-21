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5. OSB Develi’ye kurulacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kentte kurulacak olan 5. organize sanayi bölgesinin ilçede 18 milyon metrekarelik alana kurulacağını söyleyerek, "Biz bu potansiyele gerçekten sahibiz. Çünkü iş gücümüz fazla" dedi.

KAYSERİ 21.04.2022, 13:33
5. OSB Develi’ye kurulacak

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kentte kurulacak olan 5. organize sanayi bölgesinin ilçede 18 milyon metrekarelik alana kurulacağını söyleyerek, "Biz bu potansiyele gerçekten sahibiz. Çünkü iş gücümüz fazla" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçedeki iş gücünün çok fazla olduğunu, Kayseri’de üretilen günlük 500 litre sütün 250 litresinin ilçede üretildiğini, Türkiye’deki çilek fidesi üretiminin yüzde 60’ının da Develi’de üretildiğinin altını çizdi. İlçedeki esnafların kendi markalarını oluşturmaya başladığını kaydeden Cabbar, "İç Anadolu Bölgesi’nin belki de en büyük hayvancılık tesisini kurarak bize örnek teşkil etti. Birçok hemşerimiz ona bakarak modern besicilik yapmaya başladılar. Kayseri’de bir günde 500 ton süt çıkar. Bunun 250 tonu Develi’den çıkar. Bu müthiş bir değerdir. Dolayısıyla buna bağlı olarak yavaş yavaş entegre tesislerimiz çoğalmaya başladı. Ziyaretlerimde kendi markalarını oluşturmuş esnaflarımızı görmeye başladım. Bu da sevindirici bir olaydır. Türkiye’deki çilek fidesi üretiminin yüzde 60’ı Develi’den çıkıyor. Bunu her platformda gururla söylüyorum. Biz Erciyes’in eteklerinde olan bir ilçeyiz. Mineralli bir toprağımız var. Bu işi yapan uzmanlarla görüştüğümde bu işi birçok ilçede ve ilde denediklerini ama Develi kadar verim aldıkları bir yer bulamadıklarını söylediler. Birçok bayan kardeşimiz de orada istihdam ediliyor ve çalışıyor. Emeği geçen tüm üreticilere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"5. OSB ilçeye kurulacak"

"Develi’de iş gücü fazla" diyen Başkan Cabbar, 5. OSB’nin hem ilçeye hem de şehre katkı sağlayacağını söyleyerek, "Şuanda Develili olan 2 tane bakan yardımcımız var. Mahmut Gürcan bey Develi’mize geldiğinde Develi’ye organize sanayi bölgesinin yakışacağını söylemişti. Bu bizi heyecanlandırdı. Bizim daha önceden çalışmalarımız vardı ama onun söylemi bize cesaret verdi. Bizde kaymakamlık ve valimizin koordinesinde bir arayış içerisine girdik. Çayırözü ile deri fabrikasının arasında yaklaşık 18 milyon metrekarelik bir alanımız var. Bu ciddi bir rakam. İncesu OSB’nin alanı 7 milyon metrekare diye biliyorum. Bizim belirlediğimiz alan 18 milyon. Biz bu potansiyele gerçekten sahibiz. Çünkü iş gücümüz fazla. Şuanda bu 18 milyon metrekare alan çorak alan olduğu için bir tek bir şey ekilemiyor. Şuanda atıl bir şekilde duruyor. Bizim böyle bir alanımız var burada üretim olmuyor. Burayı tarıma elverişli hale getirmenin maliyeti de çok yüksek. Dolayısıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sadece Develi ile alakalı değil Yahyalı ve Yeşilhisar’ın da gelişimine katkı sağlayacaktır. Şuanda dosyamızı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan’a teslim ettik. O kendisi ilgili bakanlıklarla alt yapı çalışmalarını takip ediyor. Bizde bayramdan Ankara’ya giderek üzerimize düşenler konusunda bakan yardımcımıza yardımcı olmak için gayret göstereceğiz. Bunu kendimize hedef koyduk. Biz bunu Develi açısından değil, şehrimiz açısından da potansiyel olarak görüyorum. İnşallah bunu başarırız" diye konuştu.

Başkan Cabbar’dan altın madenine uyarı

İlçede faaliyetlerine devam eden altın madenine uyarılarda bulunan Cabbar, önceliklerinin Develi olduğunu kaydederek, "İlçede bulunan altın madeni bin 400 kişi çalıştırıyor, ilçe ekonomimize katkı sağlıyor ama bizim önceliğimiz insanımızın hayatı, içtiğimiz su, hayvanlarımızdır. ‘Sizler bizim değerlerimize zarar vermediğiniz sürece biz size destek oluruz’ diye yetkililere de söylüyoruz ama bunlardan bir tanesi en ufak şekilde zararı dokunursa kıymetli hemşerilerimizi ile karşılarında oluruz. Hem valiliğimiz hem de çevre il müdürlüğü gerekli kontrollerini yapıyor. Biz hale bu noktada durmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra sadece altın madeni değil diğer çinko ve krom madenleri de fazlalaşmaya başladı. Bazı yatırımcılarda rüzgar enerjisiyle ilgili bizimle görüşmeye geldiler. Bizim de GES’imiz var. ikincisini de bitirmek üzereyiz" diye konuştu.

İhtisas OSB çalışmaları sürüyor

İlçenin süt ve süt ürünleri konusunda iyi bir noktada olduğunu kaydeden Develi Belediye Başkanı Cabbar, "Bizim ihtisas konusunda hayvancılık organize bölgesi çalışmamız var. Sindelhöyük ile Karacaören arasında 2 milyon metrekarelik bir alanımız var. Süt ve süt ürünlerinde biz önemli bir mevkideyiz. Tarım Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu döneminde başladığımız bir projeydi. Onu da bir yandan takip ediyoruz. İhtisaslaşma anlamında bir proje olacak. Bunlar hem şehrimiz hem de ilçemiz için önemli hamleler. ‘Tek taşla duvar olmaz’ misali bizim tek başımıza başarabileceğimiz bir durum değil. Develi’nin tüm dinamiklerinin ve bu şehrin büyüklerinin desteklerini bekliyoruz. Potansiyelim Develi’de olduğuna inanıyoruz" dedi.

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