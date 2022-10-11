5. Kitap Fuarı Yazarlarla Okurları Buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye’nin ziyaretçi rekoruna sahip kitap fuarlarından Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi, 14-23 Ekim tarihlerinde kitapseverlerle buluşacak. Fuarda, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlber Ortaylı, Şükrü Erbaş ve Nihat Hatipoğlu gibi birbirinden ünlü yazarlar, okurlarıyla bir araya gelecek.

Önceki yıllarda ziyaretçi rekoru kırılan ve alanında ülke genelinde örnek gösterilen Büyükşehir Belediyesi 5. Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek olan 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda 300’den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitap ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçi hedeflenerek, önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması bekleniyor. Bu çerçevede, 14 Ekim’de Tufan Gündüz, Pelin Çift, 14-15 Ekim’de Mehmet Ali Bulut, 15 Ekim’de Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, 16 Ekim’de Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, 18 Ekim’de Serdar Tuncer, Saliha Erdim, 19 Ekim’de Alişan Kapaklıkaya, 20 Ekim’de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya gelecek. Kayserili yazarlar için de stantlar açılacağı 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda yazarların söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek. Büyük ilgi gören Kayseri Kitap Fuarı’nda öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanırken, birbirinden ünlü ve sevilen yazarları Kayseri Kitap Fuarı’nda ağırlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, kitapseverleri ve tüm Kayserilileri fuara davet ediyor.

Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın, bu sene de yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor. Birincisi 582 bin, ikincisi 672 bin, üçüncüsü 798 bin kişi ve dördüncüsü 815 bin 110 ziyaretçi ile rekorlara imza atan Kayseri Kitap Fuarı’nda, bu yıl da ziyaretçi sayısının daha fazla olacağı düşünülüyor.