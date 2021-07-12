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5. Geleneksel Atış Şenliği yapıldı

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atış Şenliği’nin 5.’si yapıldı. Büyük katılımın olduğu atış şenliğinde üç farklı kategoride trap yarışmaları düzenlendi.

KAYSERİ 12.07.2021, 15:08
5. Geleneksel Atış Şenliği yapıldı
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Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Atış Şenliği’nin 5.’si yapıldı. Büyük katılımın olduğu atış şenliğinde üç farklı kategoride trap yarışmaları düzenlendi.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, avcı ve atıcıların büyük ilgi gösterdiği Geleneksel Atış Şenliği’ni 5. kez düzenlediklerini söyledi. Salur Köyü merasında yapılan şenliğin pandemi kuralları göz önünde bulundurularak yapıldığını dile getiren Çelik, “Beklediğimizin üzerinde bir katılım yaşandı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımının gösterisi ile başlayan şenliklerimizde tüm katılımcılara yemek ikramında bulunduk. Son derece renkli görüntüler yaşandı. Ateşli silahların kullanıldığı bir etkinlik olduğu için tüm sağlık tedbirleri uygulandı. Güvenlik ve sağlık ön planda tutularak katılımcılarımız atışlarını gerçekleştirdi. Kayseri BüyükşehirBelediyesi ve Kocasinan Belediyesi’nin sponsorluğunda yapılan şenliğimiz sorunsuz bir şekilde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Üç ayrı kategoride yapılan atışlarda birinci olanlar çeyrek altın ile ödüllendirilirken, ikinci ve üçüncülere ise fişek hediye edildi. Atışlar sonrasında kategorilerinde dereceye girenler şöyle belirlendi:

Profesyonel Trap: 1. Dursun Taştan 2. Mete Karakoç 3. Sabri Güdükoğlu

Amatör Trap: 1. Yusuf Topçu 2. Sabri Güdükoğlu 3. Gökmentaşçı

Tavşan Atışı: 1. Arif Mutlu 2. Tuğrul Yeni 3. Ahmet Güney
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