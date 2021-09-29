5 bin kişilik öğrenci yurdu projesi hayata geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, girişimleri ile Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yaptırılan 2 bin kişilik öğrenci yurdunun inşaatını yerinde inceledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte inşaat alanını gezen Büyükkılıç, 2 bin kişilik yurt inşaatının başladığını ve 3 bin kişilik yurt için de çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, Kayseri’ye 140 milyon TL değerinde 5 bin kişilik yurdun kazandırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapımına başlanan 2 bin kişilik öğrenci yurdu inşaatını ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile birlikte denetleyerek, şantiye şefinden bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Gençlik ve Spor Bakanı’mızın her zaman bizi sıcak karşılayan yaklaşımıyla Kredi Yurtlar Kurumu’muzun bu talepleri değerli milletvekillerimiz ve bakanlarımızla iletildiğinde ‘hay hay’ denilmişti. Verdikleri talimat doğrultusunda bizler de gerekli girişimlerde bulunarak, buradaki mimari uygulamalarını başlattık. Daha sonra üniversitemiz ile iş birliği halinde arsamızı ayarladık ve talimat verildi. 2 bin kişilik yurdun ihalesi yapıldı ve çalışmaları başlamış durumda” dedi. 2 bin kişilik yurt inşaatının yapım işlerinin hızla devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, inşaatın kazasız belasız tamamlanmasını temenni ederek, şunları söyledi:

“3 bin kişilik yurt ile ilgili de bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli çalışmalar sonrasında ihalesi yapılıp, çalışmalar başlayacak. 5 üniversitesi olan, gençlik ve öğrenci dostu Kayseri’mizde 5 bin kişilik KYK marifetiyle yurtların yapılıyor olması bizleri sevindiriyor, keyiflendiriyor. Biz gençlerimizi çok seviyoruz, onları geleceğimiz olarak her zaman görüyoruz. Onlara yakışır bir Kayseri şehri ve gelecek bırakma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kamu kurum kuruluşları ile dayanışmanın en güzel örneklerini Kayseri’mizde sergiliyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de üniversite öğrencilerinin herhangi bir barınma sorunu olmadığını bir kez daha vurgularken, 150. yılda 150 proje kapsamında bir bir yatırımların sürdüğünü, eğitim projeleri kapsamında 140 milyon TL’lik 5 bin kişilik öğrenci yurdu projesinin de hayata geçecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Erciyes Üniversitesi olarak üniversite kampüsümüz içerisinde iki tane alanı KYK’ya tahsis ettik. Bunlardan birisi 2 bin, diğeri 3 bin kişilik yurt olacak şekilde” dedi.

Prof. Çalış, 2 bin kişilik yurdun yapım işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, “Şantiye şefimiz 2022-2023 yılına yetişmesi konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. İnşallah öğrencilerimizin yurt sorunu yok ama gelecek yıllarda da yurt sorunu olmaması için elimizden geleni rektörlük olarak yapmaya çalışıyoruz. İnşallah 5 bin kişilik yurda Kayseri olarak kavuşacağımızı umut ediyorum” diye konuştu.