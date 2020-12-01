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40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar

Kayseri’de iki hırsız ellerinde fenerle girdikleri kümesten değeri 40 bin TL olan dövüş horozunu çalarak kayıplara karıştı.

KAYSERİ 01.12.2020, 13:24
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40 bin TL’lik dövüş horozunu böyle çaldılar
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Kayseri’de iki hırsız ellerinde fenerle girdikleri kümesten değeri 40 bin TL olan dövüş horozunu çalarak kayıplara karıştı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan kasabasında meydana gelen olayda bahçeye giren iki hırsız güvenlik kameralarından habersiz çalacak bir şeyler aradı. Ellerindeki fenerleri de kullanan hırsızlar kümesteki değeri 40 bin TL olan dövüş horozuna gözlerini kestirdi. Hırsızlar kümesin kapısını açtıktan sonra dövüş horozunu alarak kayıplara karıştı.

Dövüş horozunun sahibi Faruk Yıldız, güvenlik kamera görüntülerinin polis ekiplerine teslim edildiğini belirterek, hırsızları gören veya tanıyanların polis ekiplerine haber vermelerini istedi.
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